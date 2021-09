Kimberly Loaiza amenaza con bloquear cuentas que insulten de su esposo

Kimberly Loaiza tomó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje a sus seguidores, y es que al parecer no tolerará más que se hable mal de su esposo Juan de Dios Pantoja, con quien el 28 de agosto pasado celebró su primer aniversario de bodas.

Pongan los arrobas aquí 👇🏻 — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) September 1, 2021

“Dejen aquí las cuentas que se expresan mal de mi familia y se dicen llamar ‘Linduras’”, escribió la youtuber en Twitter, recibiendo varios mensajes de desaprobación, siendo uno el que más llamó la atención, ya que al parecer dejó dicho lo que muchos piensan al respecto.

“Aquí estoy Kim, bloquéame si quieres, siempre he dicho que estoy por ti y no es que no nos agrade su contenido, es él, su persona y su actuar están llenos de actitudes cuestionables, todo eso lo podrás dejar pasar tú pero TÚ PÚBLICO NO ESTÁ OBLIGADO A VERLO CON LOS MISMOS OJOS”, escribió un usuario identificado como Mika.

¿Por qué las ''linduras'' no quieren a Juan de Dios?

Y es que tal parece que varios fanáticos, a los que Kimberly se refiere como “linduras”, han comenzado a quejarse en sus vídeos y redes que Juan de Dios Pantoja aparezca en todos los contenidos que sube a YouTube.

Ante la nueva ola de críticas, Kim intentó calmar los ánimos explicando que, aunque admite que no puede hacer que las personas cambien su opinión respecto de su pareja, pide que no se refieran a él de forma despectiva, ya que muchos lo acusan de ser un misógino, machista y abusador (en términos nobles), debido a las polémicas que ha protagonizado en el pasado.

Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar, Pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia, una cosa es ‘no apoyar’ y otra cosa es ‘humillar’ no necesitas ofender para demostrar que no apoyas a alguien. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) September 1, 2021

“Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar, Pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia, una cosa es ‘no apoyar’ y otra cosa es ‘humillar’ no necesitas ofender para demostrar que no apoyas a alguien”.

Entiendo si algunos no están de acuerdo con mi forma de pensar, los respeto y los amo, mis linduras son muy especiales para mi, siempre están en mi corazón. Solo pido respeto para mi familia ✨✨✨ — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) September 1, 2021

Algunos fanáticos incluso cuestionaron si el primer mensaje fue escrito por Kim o en realidad fue Pantoja quien tomó control de sus redes, como ha sucedido en el pasado. En tanto otros, le recordaron a la también cantante las veces que Juan de Dios ha salido a hablar mal de otras youtubers mujeres, presuntamente exigiendo respeto para Kim.

Osea, perp tu esposo si puede salir hablar en un video a humillar y difamar a una persona?

Y LA COHERENCIA?

No mami, yo a ti te respeto y jamás de he ofendido, a tus hijos no tienen la culpa de nada así que ellos no tienen nada que ver, aquí el epdo siempre es y fue con + — Mora🦕 bts 💜🇲🇽 (@karinacruzmora8) September 1, 2021

Como se recordará, a principios de agosto Juan de Dios nuevamente retomó la polémica con Kenia Os, su excolaboradora, a quien acusa de querer copiar el estilo de Kim y de estar detrás de las cuentas que la acosan.

No obstante, muchos han cuestionado que el exyoutuber amenazara con hacer públicas imágenes íntimas de Kenia, quien en su último vídeo explicó por qué ya no hablará más sobre ese tema, como informamos en su momento.