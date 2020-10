Kimberly Loaiza lanza su primera colección de ropa ''económica''

Kimberly Loaiza continúa creciendo no solo como youtuber, ya que luego de ser la imagen de una campaña de cosméticos; ahora lanza su primera colección de ropa, en colaboración con una popular tienda en línea.

“Estoy tan emocionada por esto mi primer colección de ropa no puedo esperar más, esta es una de las sorpresas que les tenia guardadas espero les guste mucho linduras”, compartió la también cantante en redes sociales a sus fanáticos.

Estoy tan emocionada por esto mi primer colección de ropa 🤭❤️ no puedo esperarrrrr más, esta es una de las sorpresas que les tenia guardadas espero les guste mucho linduras 🙌🏻 https://t.co/x4muiOZocz

La colaboración rápidamente se hizo tendencia a través de la etiqueta “Kim x Shein Collection”; con reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes esperan apoyar a su artista en esta nueva empresa.

Como Mexicana estoy súper orgullosa de Kimberly a su corta edad es una chica emprendedora que nos inspira a todos sus fans, me siento feliz por ella la vemos todos los días superarse y poner en alto no solo a México si no a Latinoamérica KIM X SHEIN COLLECTION pic.twitter.com/q8vDfY2W69