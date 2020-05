Kimberly Loaiza regresa a vivir con Juan de Dios, explica por qué

Kimberly Loaiza informó a través de un nuevo vídeo de Youtube que tuvo que regresar a la Ciudad de México, debido a que la casa que había rentado fue allanada por personas que se llevaron hasta las cámaras de seguridad.

En el vídeo, con duración de 10 minutos y que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, la youtuber volvió a responder a los “haters” sobre la polémica que causaron tras revelar sus razones para terminar con Juan de Dios Pantoja, padre de su hija. Sin embargo, al final del vídeo confesó que el robo la orilló a regresar con él.

En la primera parte del vídeo, Kim señaló que sus disculpas hacia Kenia Os fueron sinceras, pues “ya no importa quién se equivocó primero o después (…) el caso es que es sano perdonar y pedir perdón”.

En la segunda parte, la también cantante externó a sus seguidores tener miedo, luego de que la casa que tenían en Ciudad de México fuera atacada por ladrones, que no solo se llevaron sus pertenencias, sino que también destruyeron el inmueble que ella y Juan de Dios habían rentado por un año.

Ante esto último, aclaró que ella y su familia –que habían estado en una casa en Acapulco para pasar la contingencia- regresaron a la capital mexicana y que ahora se encuentran “en un lugar seguro” en el que también está Juan de Dios.

“Antes de que les llegue la información manipulada, como siempre… en este mismo lugar está Juan, yo no le puedo prohibir que mire a su hija. En Acapulco le pedí de favor que me diera unos días en los que de plano no nos vimos para nada, y sé que le dolió mucho no ver a su hija, pero legalmente yo no se lo puedo prohibir”, declaró la influencer, antes de concluir su video, el cual ya cuenta con más de cien mil comentarios.