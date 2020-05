Kimberly Loaiza se disculpa con Kenia Os: "Juan es el de los negocios"

Kimberly Loiza sorprendió la tarde del viernes a sus seguidores con un vídeo en el que decidió exponer sus razones por las que se separó de Juan de Dios Pantoja, a fin de terminar con las especulaciones que giran en torno a ella y su familia.

Desde el inicio del vídeo colgado en su canal de YouTube, la influencer admite que el clip generará diversas reacciones, especialmente negativas.

"No podía pensar bien", dice Kim

En primer lugar, Kim reiteró que es verdad que se encuentra separada de Juan de Dios, pues dice que a raíz del escándalo sexual del padre de su hija, ocasionado por la exintegrante de Badabun Lizbeth Rodríguez: "yo no podía pensar bien, no tenía la mente clara, así que le pedí que por favor se fuera de la casa”.

Recordó que la relación con Juan de Dios ya lleva varios años “y hemos terminado muchas veces, porque él tiene su carácter y yo tengo el mío. Y todas esas veces que terminamos ustedes ni siquiera se enteraron”.

Incluso reconoció que un mes después del nacimiento de su hija, Kima, Juan se fue de la casa porque ella se molestó con él.

La youtuber reconoció que no ha sido fácil enfrentar la polémica y a los “haters”, pues las personas la han atacado más a ella que a su expareja. En un momento del clip, con duración de 14 minutos, la joven rompe en llanto al recordar que lo que más le dolió fue ver los memes que atacan a su pequeña.

Esa parte donde Kim se le quebro la voz cuando menciono lo de Kimita, BROOOOO ME DOLIO, las que somos madres sabemos lo mucho que duele cuando se meten con nuestros hijos 😢 — Diana Estrada (@DianaEstrada_9) May 9, 2020

Se disculpa con Kenia Os

Sin embargo, más adelante dirigió un mensaje a Lizbeth Rodríguez para pedirle disculpas por las respuestas que le dio a través de Twitter, “pero como ustedes linduras saben, todos los pleitos en los que me he visto envuelta es por responder, porque a mí no me gustan las peleas”.

También le ofreció disculpas a su excompañera de equipo Kenia Os, con quien ella y Juan de Dios se vieron envueltos en una serie de declaraciones encontradas, en uno de los pleitos más sonados entre youtubers, en México.

Perdonar es sanar. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) May 9, 2020

Cabe recordar que Kenia acusó a la pareja de cerrar sus canales e incluso les dedicó una canción (un vídeo roast). Sin embargo, en su vídeo Kim le pide disculpas, “pero tú te burlaste de mí y me lastimaron mucho tus burlas. Tú sabías que Juan es el de los negocios, y sé que crees que jamás intercedí por ti frente a él, pero sí lo hice (…) además tú y yo éramos amigas”.

Kimberly reitera que ella ya ha perdonado tanto a Lizbeth como a Kenia por las acciones en su contra, pero también espera que ellas la perdonen por las respuestas que por el impulso de defenderse dio y que pudieron lastimarlas o molestarlas.

Kimberly Loiza, ¿volverá con Juan de Dios?

Finalmente aclaró que, respecto a Juan de Dios, aún no sabe si continuarán o no la relación, pero recordó que ésta siempre ha sido intermitente pues se conocen desde su adolescencia y sus familias han convivido desde entonces, por lo que “yo sé realmente quién es él, lo conozco muchísimo mejor que ustedes”.

“Es que tienen que entender que somos los dos en una relación y nosotros nos entendemos (…) Yo voy a decidir por mí, no me importan las opiniones sobre mis decisiones, porque finalmente soy yo quien vivirá con o sin él”.

El vídeo titulado “Tenía qué hablar” ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones y más de 200 mil comentarios. Sin embargo, también cuenta con más de 45 mil dislikes en la plataforma.