Kimberly Loaiza responde: Solo Dios puede hacer justicia, ustedes no

MÉXICO.— Ante la polémica desatada por la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a su pareja Kimberly Loaiza, muchos internautas, youtubers y personas en general opinaron.

Sin embargo, una declaración como tal, no había sido emitida por la afectada, es decir, Kimberly.

Pero a través de sus redes sociales, compartió una foto acompañada de un mensaje, que podría ser una repuesta a lo que está sucediendo con ella y su pareja.

“Para justicia DIOS, no ustedes”

La youtuber Kimberly Loaiza, al parecer habría dado su respuesta sobre la polémica desatada por Lizbeth Rodríguez, quien destapó la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja con su amigo y fotógrafo Kevin Achutegui.

En la instantánea que compartió en su Instagram, Kimberly se muestra de espaldas, presumiendo su figura. Luce un pantalón de mezclilla y una blusa de mangas, cabello lacio y un maquillaje natural.

Pero lo que más ha llamado la atención, es el mensaje con el que acompañó la fotografía:

“Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes”.

En un video, el propio Juan de Dios ha aceptado su infidelidad hacía Kimberly, pero a aclarado que no es cómo dijo Lizbeth.

Además, aclaró que a él no le gustan los hombres, por lo tanto no asegura que no estuvo con Kevin.

Aprovecho ese mismo video para pedirle disculpas públicas a la youtuber.- Con información de redes sociales

