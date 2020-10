Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casaron... otra vez

Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja confirmaron que han vuelto a casarse, esto a través de un nuevo vídeo en YouTube, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones.

En el vídeo “Nos casamos”, la pareja de youtubers conocidos como Jukilop, compartió detalles de la ceremonia civil que realizaron en casa. Desde los primeros minutos del vídeo, la pareja recuerda que no era su primer enlace civil.

En otro vídeo ya habían hablado de que su relación fue condicionada por un matrimonio, por parte del padre de la llamada Lindura Mayor.

Aclararon que después de terminar su relación también decidieron firmar el divorcio “para volver a casarnos, pero ahora por nosotros”.

Si bien el vídeo sale a la luz en octubre, los seguidores no pudieron dejar de notar que en la mesa de aperitivos la fecha de la ocasión era 28 de agosto. Al final del vídeo confirman la fecha del enlace.

Se que me he desaparecido mucho pero es por la escuela y mi trabajo. Cada día tengo más responsabilidades. Pero sigo reproduciendo la music de la pareja más hermosa de internet y saber que se casaron, como fan me siento feliz por ellos.



BODA JUKILOP pic.twitter.com/4MdQpTCnzh