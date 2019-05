Kiss se despide de México ante 60 mil fans

México (Notimex).- La banda estadunidense Kiss se despidió de los escenarios de la capital mexicana con un explosivo concierto que cautivó a los 60 mil asistentes de la primera jornada del festival Domination, la madrugada de este domingo en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Kiss es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo. <3 pic.twitter.com/QertQ1MEos — Sir Gabiro (@reder_blood) 4 de mayo de 2019

Fuegos artificiales anunciaron la llegada de la legendaria agrupación al escenario principal de este evento musical, dedicado a los amantes del metal, hardcore, punk y demás derivaciones del rock y sus subgéneros.

Ahí pa' que se den un quemón… así comenzó el concierto de KISS en el #DominationMx. 😱😱😱 pic.twitter.com/zf8ht4yHQf — SopitasFM (@sopitasfm) 4 de mayo de 2019

Sus mejores éxitos

Enseguida, una cortina negra se desvaneció y dejó ver a los músicos, quienes bajaron de unos elevadores mientras tocaban sus respectivos instrumentos e interpretaban temas como “Shout it out loud” y “Say yeah”, en esta presentación que forma parte del “End of the road world tour”.

“¿Cómo estás Ciudad de México? Daremos una fiesta de rock and roll esta noche”, expresó Paul Stanley, guitarrista de este grupo con 46 años de trayectoria y que en esta ocasión dieron una cátedra de rock, que llevó a la nostalgia y a la euforia a todos.

“Lick it up”, “Love gun”, “War machine” fueron algunos de los primeros temas que sonaron en esta festividad, donde los integrantes constantemente pedían a sus seguidores que gritaran y que hicieran ruido.



Previo a este concierto, Slash conquistó a los mexicanos en su regreso al país, quien hizo sonar su música, acompañado por el vocalista Myles Kennedy y el grupo The Conspirators.

Durante más de una hora este show aumentó el ánimo de los melómanos, quienes eufóricos gritaban y cantaban al ritmo de las cuerdas metaleras.