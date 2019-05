Kit Harington, en rehabilitación

Kit Harington se encuentra inscrito en un programa de bienestar, debido a problemas personales.

De acuerdo con información del portal “Entertainment Weekly”, la estrella de “Game Of Thrones” se encuentra internado en Connecticut en un centro de “rehabilitación de lujo a causa de estrés y problemas de alcohol”, derivados de su trabajo en la serie de HBO.

“Kit ha decidido utilizar esta pausa en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un retiro de bienestar y trabajar en algunos asuntos personales”, declaró su representante en un comunicado.

El programa incluye asesoramiento psicológico, práctica de meditación consciente y terapia cognitiva conductual para combatir el estrés y lidiar con las emociones negativas. La terapia tiene un costo de 120,000 dólares al mes.

Un amigo cercano al actor reconoció que para éste fue un duro golpe el cierre de la producción inspirada en la obra de George R.R. Martin, por lo que su espora, la también actriz Rosie Leslie, ha sido “extremadamente solidaria”.

En abril, el actor confesó a la revista “Esquire” que se vino abajo tras filmar las escenas finales de su personaje.

“Al final de la filmación, me sentía bien… me sentía bien… me sentía bien. Entonces, llegó mi escena final y empecé a hiperventilar (…) Yo sólo me desmayé. Fue una especie de ataque de alivio y pena por no poder hacer esto de nuevo”.

En un vídeo compartido en las redes sociales (no verificadas) del actor, que recoge los últimos momentos de la filmación de “Game Of Thrones”, Harington expresa a sus compañeros:

"I feel like my heart is breaking. I love this show more than anything. It has never been a job for me. It's been my life. And this will always be the greatest thing I will ever do or be a part of." – Kit Harington on the last day of fliming #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nUQyb4VX1v