Despide a su mascota

Kitty Purry, una gatita que hizo feliz a Katy Perry

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Katy Perry compartió, anteanoche, el fallecimiento de su mascota, una gata de calle que llegó a su vida hace más de 15 años y que apareció en el vídeo musical de “Roar”, el cual lanzó en agosto de 2013 como parte de su álbum “Prism”.

“Kitty Purry se arrastró por la ventana de mi entonces novio, hace 15 años, completamente embarazada y buscando refugio. Dos camadas y muchas lunas después, este gato callejero se convirtió en una mascota adorable para muchos. Tristemente, Kitty completó su novena vida, anoche”, narró Katy Perry en sus redes sociales, donde añadió fotografías al lado de su mascota.

En una analogía, la intérprete de temas como “The One that Got Away” y “Teenage Dream”, externó esperar que “Kitty Purry” descanse entre filetes, salmón y tartas de atún en el cielo de los gatos, además agradeció a su hermano David por hacerse responsable de su mascota cuando ella no podía: “Kitty gracias por los abrazos y la compañía en el camino”.

En marzo, la cantante también aprovechó sus redes sociales para abrirse sobre el fallecimiento de su abuela Ann Pearl Hudson, a quien dedicó un mensaje en el que reconocía sus batallas y el gran parecido que guardaba con ella, además de esperar que su alma y la del bebé que espera, se encuentren en algún plano.

A inicios de abril y luego de haber difundido la noticia de su embarazo, Katy dio a conocer que el bebé que espera de Orlando Bloom es una niña, información que compartió con una fotografía del actor embarrado de crema pastelera, de color rosa, en el rostro.

Unos días después la cantante mostró en redes sociales su embarazo, con una fotografía donde se le vio como una conejita. La revista People difundió que la artista está muy ilusionada con la llegada de su primer bebé.

