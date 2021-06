Kristal Silva termina con el rostro ensangrentado en "Survivor México"

Un fuerte accidente provocó que la conductora terminara sangrando durante una competencia; esta situación causó alarma.

CIUDAD DE MÉXICO.— Kristal Silva sufrió un tremendo golpe en una competencias físicas de "Survivor México", segunda temporada. El fuerte accidente provocó que la exreina de belleza quedara tendida sobre la playa mientras sangraba.

Este terrible escena se dio a conocer en un vídeo e imágenes filtradas por la misma producción del reality show en la cuenta de Instagram del programa.

Las imágenes de la conductora han causado gran impactó (captura de pantalla)

¿Qué le pasó para acabar con sangre en el rostro?

Un vídeo mostrado en el programa de "Venga la Alegría" dejó ver el momento en el que la exreina de belleza es aventada al piso por su compañero Sargento, quien tras un fuerte encontronazo en el que ambos compiten en uno de los retos, Kristal por el fuerte choque se golpea la boca y se lesiona el labio.

Las imágenes impactaron pues se mostró a la joven en el piso, boca arriba y con la cara ensangrentada.

Hasta el momento se desconoce qué tipo de lesión tuvo la modelo y presentadora de "VLA", aunque todo parece indicar que debido al choque se golpeó y lesionó el labio inferior, la nariz y el pómulo.

En el matutino de TV Azteca también se destacó que tal parece que se trató de un accidente en el cual se vieron implicados Sargento y Kristal Silva.

El novio de Kristal tampoco sabía nada del accidente

Tras el impactante accidente que sufrió la conductora, “Venga la Alegría” habló con el prometido de Kristal Silva para saber si él tenía más información sobre el estado de salud de la ex reina de belleza.

Juan Ángel se dijo sorprendido al ver las primeras imágenes en las que aparece la presentadora de televisión con el rostro ensangrentado:

"Me tuve que parar para ver el vídeo y es fuerte. Lo peor es que me acabo de enterar como ustedes, no hubo un previo o preparación para esto", confesó visiblemente preocupado el joven.

¡Platicamos en exclusiva con Luis Ángel, prometido de Kristal Silva, luego de que supimos que sufrió un fuerte accidente en @Mexico_Survivor! 😱🟡🏝 #EsJuevesDe #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/vWhkGAxbGd — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 17, 2021

El prometido de la reina de belleza reiteró su preocupación señalando que lo que le importa es saber como esta física y emocionalmente:

"Ahí hubo sangre, no sé si se cortó, si se le cayó un diente. Primero quiero que saber que esté bien. No creo que la lesión ponga en riesgo su vida, me duele porque es su rostro, tanto que lo cuida. También quiero saber cómo está emocionalmente", puntualizó el prometido de la presentadora.

Cabe destacar que este no es el primer incidente que Kristal Silva ha tenido durante su participación en "Survivor México", a principios de mayo la modelo se fracturó un diente luego de sufrir una caída.