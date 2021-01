Kristen Stewart se muestra como Lady Di en "Spencer"

Se reveló la primera fotografía de Kristen Stewart, quien interpretará a Lady Di en "Spencer", una película sobre tres días concretos en la vida de la princesa Diana de Gales que dirigirá el cineasta chileno Pablo Larraín.

La instantánea, que causó revuelo en pocos minutos, fue compartida en Twitter, donde los cibernautas reconocieron el gran parecido entre Stewart y la fallecida princesa.

See Kristen Stewart as Princess Diana in the Upcoming Film, “Spencer” - https://t.co/eFArXSJuF5 https://t.co/PaBaQy9PBf