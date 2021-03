Kunno en los Premios Grammy; critican su participación en el evento

El tiktoker formará parte de una transmisión especial de los Premios Grammy. Esta sorpresa ha causado el enojo de internautas.

MÉXICO.— Kunno, quien alcanzó la fama gracias a sus vídeos en la app de moda, TikTok, tendrá una participación especial en una emisión que transmitirá los Premios Grammy el próximo 14 de marzo.

El también influencer formará parte del elenco a cargo de la transmisión del evento por el canal E!. Este mismo medio fue el encargado en dar a conocer que Kunno se une a ellos a través de redes sociales.

El canal E! detalló que tendrá una emisión especial a través de TikTok para comentar los Premios Grammy, es ahí donde participará el Tiktoker, pero también se contará con la presencia del diseñador de moda Jonathan Morales de la firma No Name, María Becerra y Llane.

De acuerdo con La Razón de México los invitados especiales hablarán sobre lo que creen que sucederá en los Premios Grammy, pero también analizaran a los mejores y peores vestidos de la alfombra roja.

La transmisión será a partir de las 2:30 pm (hora de México), a través del TikTok de E Online.

Sin embargo, este anuncio hizo que Kunno se convirtiera en tendencia de redes sociales, y mediante los hashtag #KunnoGrammy2021 y #Kunno, internautas mostraron su enojo, asombro y apoyo.

Kunno va estar en los Grammy, pero Shawn Mendes, Camila Cabello, Ariana Grande, Zayn Malik no, Are You ok Grammy?#KunnoGrammy2021 pic.twitter.com/fennyH8S81