Kuno Becker recrea polémico vídeo de Vicente Fernández; lo critican

El actor nuevamente desató la polémica, pues pensando que sería gracioso "imitó" el vídeo por el que ahora "Don Chente" es tachado de acosador.

MÉXICO.— Kuno Becker está dando de qué hablar, pues de nueva cuenta generó polémica luego de que publicará un video en redes sociales en donde se le ve tocando el pecho de su compañero de la telenovela "Fuego Ardiente", Carlos Ferro.

Una broma que no le causó gracia a sus fans

El actor, quien regresó a las telenovelas bromeo con la polémica que rodea a Vicente Fernández, quien desde hace un par de semanas ha sido señalado como un acosador tras compartirse un vídeo en el que una joven muestra como el cantante le tocó indebidamente el seno.

Sin embargo, Kunno decidió "imitarlo", por lo que a modo de chiste parodió la conducta inapropiada de "El Charro de Huentitán".

La "broma" del actor no fue graciosa, incluso muchos emitieron su molestia ante tal acción, por ello el histrión tuvo que borrar el video para no generar más enojo. Pero eso no impidió que en redes sociales se filtrará nuevamente.

Algunos medios de comunicación como 'Despierta América' retomaron el vídeo y también tacharon la acción de Kunno, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pese a la gran cantidad de críticas en su contra.

