Kylie Jenner deja a un lado la elegancia; luce casual, sin zapatos, ni maquillaje

LOS ÁNGELES.— La cuarentena está haciendo que las celebridades dejen a un lado toda la producción que las envuelve, por lo que ahora, cada vez es más frecuente verlas lucir un look más natural.

Recientemente, Kylie Jenner fue una de las que se dejó ver con una apariencia más común y relajada, tanto que muchos creyeron era otra persona.

La joven empresaria fue vista en las calles de Los Ángeles, y su pequeña aparición asombró, pues Kylie se mostró sin una gota de maquillaje, con el cabello sin peinarse, ropa casual y sin zapatos.

Al percatarse de las cámaras simplemente sonrió antes de abordar su vehículo.

De acuerdo con E! News, la joven aparentemente violó la cuarentena para salir a hacer algunas compras.

Su salida también se debió a la visita que le hizo a su amiga, Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou en Beverly Hills.

Las imágenes que ahora están circulando en redes sociales, han sorprendido a más de uno, pues son muchos los internautas que comentan lo diferente que se ve la joven, incluso parece otra persona.- Con información de Los 40 principales y Wapa

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F