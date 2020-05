Kylie Jenner responde a señalamientos hacía su fortuna de "mentiras"

EE.UU.— La modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner fue acusada recientemente por una revista norteamericana, de inflar el valor de su negocio de cosméticos, supuesta razón por la que también fue eliminada de la lista de multimillonarios, que publica la misma.

La empresaria se convirtió en tendencia en Twitter debido al escándalo, sin embargo, Kylie finalmente dio respuesta a las acusaciones.

“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación, todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté estar ahí nunca, punto”, compartió con sus seguidores en Twitter.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period