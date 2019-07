Kylie Minogue recuerda el cáncer en Glastonbury

Demuestra su gran fortaleza

Kylie Minogue tuvo una poderosa actuación sobre el escenario del Festival de Glastonbury, en Worthy Farm, Somerset, donde ayer fue estrella de la última jornada.

Durante su participación triunfal de 75 minutos, la icónica cantante pop de 51 años se sintió abrumada por la emoción cuando recordó la cancelación de su concierto en 2005 en esta ciudad a raíz de que le diagnosticaran cáncer de seno, informa el periódico “Daily Mail”.

La cantante dijo a la multitud: “En 2005 estaba destinada a estar aquí. Las circunstancias cambiaron mis planes y no pude asistir. Deseé que las cosas fueran diferentes, pero la vida es lo que es… pero ahora estamos juntos en este momento”.

Recordó que hace 14 años, cuando se perdió el festival, lo vio desde casa. “Algunos de los artistas cantaron algunas de mis canciones y ése es el espíritu y la naturaleza amable de Glastonbury”.

Durante su actuación, Kylie invitó al vocalista de Coldplay, Chris Martin, a unirse a ella en el escenario, donde interpretaron su éxito “Can’t Get You Out Of My Head”.

Más tarde, la rubia, que lució cinco cambios de vestuario, llamó a su segundo invitado sorpresa, Nick Cave, para hacer un dueto de su canción de 1995 “Where The Wild Roses Grow”.

El diagnóstico

Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de seno a los 36 años en mayo de 2005, lo que condujo a su retirada del festival así como a la postergación del “Showgirl. The Greatest Hits Tour”.

La australiana se sometió a cirugía apenas unas semanas después de recibir el diagnóstico en el Hospital Victoria’s Cabrini y comenzó la quimioterapia poco después. Kylie completó en Francia el tratamiento, que describió como estar “experimentando una bomba nuclear”, y recibió el alta en enero de 2006.

Confesó que se sentía nerviosa de presentarse en Glastonbury durante una entrevista con Zoe Ball en el programa “BBC Radio 2 Breakfast Show”, que se emitió el viernes, antes de acudir al Pyramid Stage, uno de los escenarios del festival.

Ella dijo: “No puedo, todo lo que puedo hacer es hiperventilar. Ésa es mi respuesta. Qué honor, qué honor absoluto es hacer esto y compartirlo con tanta gente”.

“Todavía no puedo superarlo. Quiero decir, desde el momento en que se pronunciaron las palabras creo que he estado en shock, placer, sorpresa, ansiedad desde entonces”, compartió.

“Es emoción, nervios; obviamente es emocional debido a mi historia, como mencionaste se suponía que debía presentarme aquí en 2005. Se produjo un drama, por decirlo suavemente”.

Ella continuó: “Así que el camino a Glastonbury ha sido largo y sinuoso, con algunos baches inesperados. Pero estoy aquí, como dijiste es un gran honor cantar, eso es lo que espero, solo un gran festival de amor”.

Ella explicó: “Lo que decidimos hacer fue comenzar con una explosión. Quiero decir, normalmente con un show de dos horas puedes ayudar a las personas y hacer un poco de un viaje de arriba a abajo.

“No quiero dar demasiado, pero ya sabes, es una fiesta, es hora de cantar, así que vamos a empezar con eso. Habrá una pequeña sección emocional y luego nos volveremos locos al final”.

Ayer en otros escenarios del festival se presentaron Billie Eilish, actual sensación de la música estadounidense, y Miley Cyrus.

El Festival de Glastonbury, que se llevó a cabo en Worthy Farm desde el 26 de junio y finalizó ayer, tuvo como estrellas principales a Stormzy, The Killers y The Cure.

Cero plásticos

El Festival Glastonbury prohibió la venta de botellas de plástico de un solo uso.

Recomendaciones

Los organizadores del evento alentaron a los asistentes a usar una botella de agua reutilizable o llevar sus propios vasos y llenarlos en los bebedores gratuitos que se colocaron en el lugar.

Sin plástico

El objetivo fue que la edición 2019 estuviera libre de plástico.