La Academia de Hollywood invita a 842 nuevos miembros

Los Ángeles.— La Academia de Hollywood ha invitado a 842 personalidades del cine, provenientes de 59 países diferentes, para que se unan a su organización y contribuyan a aumentar la diversidad en el seno de la institución que cada año organiza los Óscar.

