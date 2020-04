La actriz Cinthya Alesco confirma su divorcio con Mark Tacher

México (Notimex).- La actriz mexicana Cinthya Alesco, confirmó a través de una transmisión en vivo por redes sociales, que ya comenzó los trámites de divorcio con el presentador de televisión Mark Tacher, por lo que la boda religiosa quedó totalmente cancelada.

“Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, contestó.