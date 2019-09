La banda británica “The Kooks”, cancela conciertos en México y EE.UU

MÉXICO.— Los conciertos que la banda británica The Kooks, tenía previstos para el mes de octubre en Norteamérica como parte de su gira han sido suspendidos.

Con mucho pesar, la cuenta oficial de la agrupación informó que debido a problemas de causa mayor las presentaciones de Estados Unidos y México no se llevarán a cabo.

It is with regret we announce that we have been forced to cancel our forthcoming shows in the US and Mexico. This is due to Luke being diagnosed with a spinal injury and has been told by doctors he is unable to perform while he undergoes intense physiotherapy. pic.twitter.com/GiQjGIZ9Ml