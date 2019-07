La banda de K-Pop Twice llena de colores el Palacio de los Deportes (México)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Palacio de los Deportes se vistió de colores con el grupo surcoreano Twice, quienes con bloques musicales dedicados al negro, dorado, rojo, blanco, violeta y rosa, sorprendieron a 11 mil asistentes.

Con un espectáculo muy visual, acompañado de coreografías y cambios de vestuario, Twice logró que sus fans olvidaran que la alineación no estaba completa.

Bajo un cielo nublado miles de admiradores se dieron cita en el Palacio de los Deportes y emocionados por ver una de sus agrupaciones coreanas favoritas, no perdieron la oportunidad de adquirir los famosos “Candy bong” de Twice, así como tiaras de flores, baritas de colores fluorescentes y playeras.

El concierto

El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando las luces se apagaron e inició la transmisión de un vídeo que iba presentando a cada una de las integrantes, agitando así a la audiencia que enloqueció cuando Tzuyu, Sana, Momo, Nayeon, Park Ji-hyo, Kim Da-hyun, Yoo Jeong-yeon y Son Chae Young, salieron al escenario con la canción “Cheer up“.

Con vestidos negros y una iluminación que resaltaba la elegancia de las integrantes, el primer bloque que estaba dedicado al negro interpretaron “Touchdown“, “BDZ (Easy)” y “Yes or Yes“, en donde aprovechando la emoción de sus seguidores se presentó cada una.

Continuó una pequeña pausa, en donde las bailarinas de la agrupación hicieron un pequeño performance, a su término las ocho integrantes salieron con un cambio de vestuario, cantando “I want you back” y “Dance the night away“, acompañadas de una iluminación que convirtió todo en dorado.

La audiencia no dejaba de gritar, pero las cantantes coreanas tomaron un pequeño descanso, mientras se transmitía un vídeo de ellas posando, al término, la agrupación salió al templete luciendo vestidos blancos, comenzando así el romanticismo de la noche con “You in my heart“, “Sunset” y “Heart Shaker“, todo fue interpretado bajo el concepto del color blanco.

Siguiendo con un tono más atrevido y sexy, las coreanas aparecieron con ropa roja, cantando así “Strawberry” y “Woohoo“. Al finalizar el concepto del color rojo, la agrupación se dividió en tres grupos y cada uno interpretó una canción, destacando “Born this way” un cover de Lady Gaga.

A pesar del idioma, las integrantes interactuaron en todo momento con el público, cuando querían comunicarse o decir algo a sus fanáticos, estaba una traductora presente, que daba una idea de lo que querían decir.

Extrañaron a Mina

Y aunque en ocasiones la audiencia gritaba “Mina”, nombre de la integrante que no asistió porque de acuerdo a su disquera sufre ansiedad extrema e inseguridad para actuar, las cantantes agradecían el apoyo a su compañera.

Así llego el bloque de color rosa, en donde interpretaron sus grandes éxitos “Likey“, “What is Love?“, “Like OOH-AHH“, “T.T” y “Fancy“, despidiéndose de la audiencia.

“Muchas gracias a ustedes pudimos seguir con nuestro concierto… nunca me imaginé que íbamos a tener tantos fans en México, muchas gracias por mostrarnos su pasión hoy, si regresamos la próxima vez queremos estar los nueve miembros juntos, gracias…muchas gracias por darnos su tiempo y dejarnos buenos recuerdos”, fueron algunas frases de las integrantes.

Durante el encore la agrupación cantó “Signal“, “Knock knock” cerrando la noche con una versión acústica de “Stuck in my head“, dejando con ello un gran recuerdo para todos sus fanáticos, que esperan que vuelvan a México nuevamente.