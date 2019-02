La banda Queen tocará en la ceremonia de los Premios Óscar

Los Ángeles (Notimex).- La banda británica de rock Queen y el cantante estadounidense Adam Lambert se presentarán durante la 91 ceremonia de entrega de los Premios Óscar, que se llevará a cabo el 24 de febrero en el Dolby Theatre de esta ciudad.

En Twitter la cuenta oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cita un par de versos del tema “Bohemian Rhapsody” y la siguiente dedicatoria: “Le damos la bienvenida a Queen y Adam Lambert este año a los #Óscar”.

We will rock The Oscars 😏

Feb 24th. 5pm PST. @TheAcademy @QueenWillRock pic.twitter.com/BlGkKnhL68

