La banda The 1975 sorprende con nueva canción y video: “People”

MÉXICO.— La banda The 1975 estrenó sencillo con vibras punk y causa diferentes reacciones entre sus fanáticos. Su nuevo sencillo fue nombrado “People”.

Sus seguidores están algo confundidos, algunos ya la aman y otros la odian.

¿En serio es el mismo Matty de The 1975 que canta falling for you? pic.twitter.com/nxTtkZ6hNb