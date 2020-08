La batalla de Sarah Hyland, actriz de "Modern Family"

Ni siquiera es la primera actriz de "Modern Family" que desvela sus problemas para intentar crear conciencia con ellos: de hecho, ya lo hizo quien interpretase a su hermana pequeña en la ficción, Ariel Winter.

Pero Sarah Hyland lleva un historial realmente aterrador.

La intérprete de 29 años, que encarnaba a la primogénita de los Dunphy, ha llevado una vida en la que se ha mezclado la popularidad por la serie con una vida privada marcada por la necesidad de cuidarse en todo momento y superar multitud de contratiempos sanitarios.

Hyland, hija de los también actores Melissa Canaday y Edward James Hyland, padece displasia renal, un trastorno de los riñones. Esta alteración, que la actriz comenzó a presentar en 2012, provoca que sea muy asiduos en estos órganos múltiples quistes de diversos tamaños.

En aquel momento se le practicó una diálisis y se buscó un donante compatible, que finalmente fue su padre. Y, aunque la operación fue un éxito, el cuerpo rechazó la nueva entraña varios años más tarde, en 2016..

"Sentí una barbaridad de presión. Fueron unos días muy locos, tuve mi primera cita con mi actual novio , al día siguiente eran los Emmy, al siguiente me marché a que me hicieran la diálisis y después tenía que estar en el hospital para mi trasplante", rememoró al medio SELF.

No solo por este problema ha tenido que visitar la actriz los hospitales más de lo que desearía. También padeció endometriosis y, según sus cálculos, habrá pasado por el quirófano en 16 ocasiones. Y eso, claro, en la sanidad estadounidense, en la que pudo permitírselo gracias a su buen sueldo en la ficción que le hizo famosa.

"Después de 26 ó 27 años de estar enferma y con dolores crónicos todo el tiempo no sabes cuándo va a ser el siguiente buen día. Es realmente duro. Escribía cartas en mi cabeza a mis seres queridos contando por qué lo había hecho, el razonamiento sobre la decisión y que no era culpa de nadie. No quería escribirlo en papel porque no quería que nadie lo encontrara", le comentó a Ellen DeGeneres sobre la alternativa del suicidio que se planteó.