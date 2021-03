"La Bebeshita" mostró las secuelas de una mala cirugía la cual además de afectarle su salud le causó mucho dolor y sufrimiento.

MÉXICO.— Danielas Alexis mejor conocida como "La Bebeshita" hace unos días ingresó de urgencia a un hospital, debido a que le explotó uno de sus implantes (izquierdo). Ahora debe vivir con una sonda para poder drenar la infección que tenía en dicha parte de su cuerpo.

Este problema con el que sigue lidiando lo mostró en redes sociales, ahí también detalló qué pasó y cómo se encuentra actualmente.

A través de su cuenta de Instagram, compartió las imágenes en las que muestra la sonda que se dirige directamente a su seno, esto como parte del recién tratamiento de rehabilitación que tiene que concluir si no quiere tener más secuelas en su organismo.

La aspirante a cantante dijo que la mala praxis hecha por parte del cirujano plástico José Achar, la hizo sufrir.

"Es como cuando ponchas una llanta, así, hace mucho le hablé al doctor, nunca me dio la cara, no estuvo al pendiente, jamás lo volví a ver, la sufrí. La sufrí muchísimo, yo me desmayé. Me desmayaba en cada drenado", expresó la exintegrante del programa "Enamorándonos".