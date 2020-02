La Berlinale apuesta a filmes diferentes

“Encounters”, la nueva sección en la Berlinale

BERLÍN (EFE).— La Berlinale inauguró en esta 70 edición la sección “Encounters”, en la que compiten películas de cineastas independientes con propuestas arriesgadas, como el colombiano Camilo Restrepo, mientras que en su jurado está la cineasta chilena Dominga Sotomayor.

Quince películas fueron seleccionadas para este apartado, en el que se distinguirá a la mejor película y el mejor director y se dará un premio especial del jurado.

Entre los seleccionados está el colombiano Restrepo, que debutó ayer con “Los conductos”, mientras que en los próximos días se verá “Isabella”, del argentino Matías Piñeiro.

En este primer largometraje de su carrera, Restrepo lleva al espectador hasta Medellín, la ciudad colombiana donde nació, en 1975, y donde vivió hasta los 22 años.

Un personaje llamado Pinky cuenta, entre narraciones con voz en off y alucinaciones provocadas por las drogas, cómo escapó de una secta religiosa con la intención de matar a su líder.

La cinta, grabada en 16 milímetros, encaja muy bien en el espíritu de la nueva sección, opina Restrepo.

Según explicó que su cine “podría ir a otros festivales, lo podríamos llamar ‘underground’ pero de alguna manera es importante que ese ‘underground’ surja otra vez”.

Su estreno en la Berlinale es de gran importancia para su director, especialmente al tratarse de esa nueva sección, “Encounters”, que quiere “poner en el centro lo que antes era considerado la periferia del cine, darle una gran visibilidad a estos autores que eran considerados los outsiders”.

"Pero outsiders de una manera un poco extraña", matiza Restrepo. "Son ellos los que tal vez están trabajando de una manera más creativa el cine, están fuera de ese centro mainstream. Siento que la dirección del festival decidió que deberían estar más integrados y más vistos".

LA PERSPECTIVA DE LA JURADO DOMINGA SOTOMAYOR

En consonancia con esos criterios está la también cineasta Dominga Sotomayor (Santiago de Chile, 1985). A ella confió la tarea de ejercer como jurado el nuevo director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, quien en esta edición de la Berlinale se estrena en el cargo.

"Hemos hablado con Carlo. Nos dijo que 'Encounters' tiene que ver con cómo nos imaginamos la evolución del cine en el futuro, a partir de ahora, los nuevos desafíos que puede enfrentar", señala a Efe la cineasta chilena.

Y añade: "estos premios permiten poner una luz en películas que debieran ser destacadas. Y ojalá les ayude a visibilizarse".

Sotomayor cree que la novedad y ventaja de los filmes de esta sección reside en que "son más delicados, no necesariamente perfectos, pero sí que están muy vivos, que están proponiendo algo en términos de lenguaje y en términos de puntos de vista".

Formar parte del jurado en la primera edición de la sección es para ella "es un gran honor". También por el hecho de que ya sabe lo que es estar al otro lado, compitiendo en festivales. Precisamente estrenó una de sus películas, "Mar", en la sección Forum de la Berlinale en 2015.

"Me estoy encontrando con películas que como cineasta me inspiran mucho. Y también me ayudan a pensar en mis próximos trabajos. Creo que ha sido una suerte", afirma.

A su juicio, estar de jurado en un festival en el que ya participó como cineasta es "muy lindo", "como cerrar el círculo".

Cine del futuro

