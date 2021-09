La Bruja Cuchi Cuchi, mañana en ''Atrapada en los 90’s''

El público dice que es la mejor obra que han hecho, y Aldo Pascual, quien personifica a la Bruja Cuchi Cuchi, coincide, y es que “Atrapada en los 90’s” es una obra musical cómica, nostálgica, conmovedora, con momentos de romance y de melodrama, es decir, lo tiene todo.

Así lo considera Aldo Pascual, quien comparte que la puesta en escena se presentará mañana en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, a las 19 horas, en única función con la que celebrarán el cuarto aniversario de esta puesta en escena.

Recuerda que estrenaron la obra con mucho éxito e hicieron varias temporadas, y el año pasado presentaron una función, pues el público la quería ver otra vez.

El actor indica que hay personas que han visto la obra tres o cuatro veces y les dicen que es la mejor obra que ha hecho la compañía.

Detalla que el musical presenta unas 20 canciones de la década de los años 90, los clásicos, muchos de los cuales trajo a la escena musical el “90’s Pop Tour”.

Las canciones ayudan a contar la historia, en la que los personajes fueron sacados de canciones.

Explica que, por ejemplo, Laura está triste porque su novio Marco se fue, y hace alusión a la canción de Laura Pausini que dice “Marco se ha marchado para no volver...”; sin embargo, en la obra, Marco sí regresa, pero ya no encuentra a su novia, a quien le dedica el tema “Laura no está”.

Y así sucesivamente se gestan los otros personajes, como Macarena, a quien le gusta darle alegría a su cuerpo; María, que alude a la canción de Ricky Martín, y Pepe, de la canción de Jeans, entre otros.

Aldo Pascual, manifiesta que la obra es como una novela juvenil de los años 90, en la que hay romanticismo, melodrama y risas.

Hay muchas situaciones que causan la risa de los espectadores al recordar por medio de los personajes cómo era la forma de actuar, cómo se hablaba y cómo vestían.

“Es una máquina del tiempo que te transporta al pasado, quienes la han visto la disfrutaron mucho”, dice.

La obra plantea dos etapas los años 1992 y 199, por lo que muestra cómo comienza la década y cómo termina.

Como colofón del espectáculo hacen un collage de imitaciones de artistas como Locomía, Magneto, Jeans y Fey, entre otros.

El elenco lo integran: Aldo Pascual, la Bruja Cuchi Cuchi como “Laura”; David Barrera, la tía Cuqui como “Macarena”; Julián Núñez como “Mickey”; Alfredo Pascual es “Pepe”; Ricardo Reyes es “Marco”; Iluria Alatola es “María”; Felipe Silva, Felicia como “Salomé” ; Alfredo Pascual Jr. es Marco adolescente, y Quique Puerto, Pepe adolescente.

La función será presencial y vía “streaming”. Los boletos para los dos formatos estarán disponibles en tusboletos.mx. El precio es de $200 para la función presencial y $120 para vía “streaming” en la plataforma Midvi del Ayuntamiento.— IRIS CEBALLOS ALVARADO