“La cacería”, entre controversia y virus

Llega a los cines mexicanos este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En agosto del año pasado se estrenaría en Estados Unidos y más tarde en México “La cacería”, la nueva película producida por Jason Blum (“Halloween”), pero tras dos tiroteos en Ohio y Texas, Universal Pictures decidió retirar el filme.

La película narra a manera de película Serie B cómo un grupo de empresarios y adinerados “liberales de élite” se dedican a cazar conservadores, por deporte. Para muchos era una alegoría entre republicanos y demócratas, lo cual despertó el enojo de presidente Donald Trump, quien incluso dijo que la película buscaba “incendiar y causar caos”.

El filme que ya llegaba cargado con mucha controversia estrenaría en cines mexicanos en abril pasado, pero ante la pandemia su lanzamiento se pospuso y es hasta este fin de semana que el largometraje llega a seleccionadas salas nacionales, mismas que ya abrieron tras la entrada en semáforo naranja de varias ciudades.

Previo a su estreno, Jason Blum, creador de Blum Productions quienes han lanzado películas como “Siniestro”, “Us” o “The Purge”, habló acerca del mensaje que quería transmitir este filme dirigido por Craig Zobel el cual dice, evidentemente tiene una carga política, mezclada con acción y terror.

“La película habla acerca de las primeras impresiones y sobre lo equivocadas que están. Es una película muy política y yo soy muy político. No toma un partido pero destaca que todos nos apresuramos a juzgar y me incluyo. Eso me gusta de ‘La cacería’”, detalló Blum.

La película que estrenó en Estados Unidos a inicios de marzo, días antes de que la pandemia cancelara todas las actividades en aquel país, es protagonizada por Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Amy Madigan, Emma Roberts, Ethan Suplee y es el regreso de Hilary Swank.