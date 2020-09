La cantante Lily Allen se casó en Las Vegas, Elvis ofició la boda

El David Harbour y la cantante presumieron su enlace a través de redes sociales

LONDRES.— La cantante británica Lily Allen se casó con el actor David Harbour, de Stranger Things, en una ceremonia en Las Vegas, según desveló el tabloide británico The Sun.

Lilly, de 35 años, contrajo matrimonio en la capilla Graceland Wedding, en una boda oficiada por el dueño de la misma, Brendan Paul, que actúa como un doble de Elvis Presley.

Según los detalles desvelados por el periódico inglés, los asistentes a la ceremonia tuvieron que llevar mascarilla, mientras que la cantante y Paul no.

