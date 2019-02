“La casa de la flores” inicia grabaciones de segunda temporada en España

México (Notimex).- Luego del éxito internacional de la primera temporada de la serie mexicana “La casa de las flores“, la producción dirigida por Manolo Caro arrancó las grabaciones de su segunda etapa en España, la cual se espera llegue a Netflix este año.

En una imagen compartida en las redes sociales de Caro, la actriz Cecilia Suárez aparece en su papel de “Paulina de la Mora” recorriendo las calles de La Gran Vía.

Dicha publicación también fue compartida en la cuenta oficial de Netflix, en España, lo que confirmó la noticia.

Como que aquí hablan muy rá pi do el español, no les en tien do. pic.twitter.com/jlHn4FxacA

— La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) February 5, 2019