Un final que estaba escrito

Sin improvisar la conclusión de “La casa de las flores”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al final de la primera temporada de “La casa de las flores”, Virginia de la Mora se va, dejando atrás a su familia.

Para la segunda temporada, murió —Verónica Castro no regresó a la serie de Netflix— por ello, para el cierre, Manolo Caro decidió regresar al personaje.

Verónica Castro no regresa, pero sí Virgina en el cuerpo de la actriz Isabel Burr, quien dará vida a una versión suya joven en la década de los 70.

Caro confesó que el final de “La casa de las flores” se planeó desde que creó la serie hace tres años.

“Lo interesante está en ver cómo eran los protagonistas maduros en su juventud, ya que a través de ellos podemos hablar de otros temas”, dijo el realizador, quien afirma, es un final definitivo.

Al hacer un balance de lo que representa para él esta serie, que estrena su tercera temporada, Caro resaltó el hecho de que fuera su entrada al servicio streaming, mismo en el que desarrollará algunos contenidos más como la miniserie española “Alguien tiene que morir”.

“Me dio la oportunidad de hacer televisión, yo había hecho teatro y cine pero series nunca. Me hizo probar este formato del que me he enamorado y me ha permitido seguir hablando de los temas que considero convenientes hablar”.

Temas que se han visto en “La casa de las flores”, donde se habla abiertamente de parejas homosexuales, adulterio, drogas, sectas religiosas, entre otros.

“Creo que cuando un personaje te confronta como espectador, te resulta incómodo, porque te exponen lo que pasa en la realidad”, dijo.

Dentro de estos temas, Caro explora en esta temporada final las supuestas conversiones de personas homosexuales en heterosexuales con el personaje de Diego Olvera (Juan Pablo Medina), quien tras no ser aceptado por sus padres, va a un seminario para dejar de ser “gay”.

Ahí se encuentra a su primo (Ricardo Polanco), quien “dejó de ser gay” tras las pláticas.

“Me da tristeza que haya personas que aún piensen que algo puede hacerlos cambiar su orientación. Lo que tratamos de hacer con la serie es dar ese mensaje de que cada quien pueda hacer lo que quiera”.

El peso de la historia

Isabel Burr tiene sobre sí el mayor reto de su carrera y el peso del final de “La casa de las flores”, interpretando a Virginia de la Mora. La actriz encarna la etapa joven del personaje. En una entrevista, confesó que sintió muchos nervios.