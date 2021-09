"La casa de papel" llega a su fin; conoce que personajes se despiden de la serie

¡Alerta Spoiler! "Denver", "Estocolmo" y "Manila" se despiden del grupo de ladrones guiado por "El Profesor".

MÉXICO.— La última temporada de "La casa de papel" se ha estrenado en Netflix y su creador Álex Pina reconoce que fue difícil hacer un final de temporada para una serie de 31 capítulos en los que se ha contado la historia de "El profesor Marquina" (Álvaro Morte) y sus 13 compañeros criminales, a quienes entrena para realizar un robo histórico en España (que al final se convirtió en dos atracos "históricos").

Sus personajes dicen adiós

La serie que comenzó en 2017 siendo transmitida en Atresmedia no tuvo mucha popularidad, pero un año después cuando Netflix la compró cobró fuerza y en 2019 se convirtió en la historia de habla no inglesa más exitosa de la plataforma.

Jaime Lorente, mejor conocido como "Denver", quien está desde la primera temporada, se despedirá de su personaje, el cual estará en los 10 capítulos de la quinta y última temporada que se dividirá en dos partes (una que estrenó este 3 de septiembre y otra que saldrá en diciembre).

"Al final es vivir una especie de duelo, ha significado mucho para todos nosotros, ha sido un viaje muy importante y siempre da lástima, pero también hay ganas de terminar, si las cosas son bonitas es porque tienen un fin también", explicó el intérprete de 29 años".

La actriz que le da vida a "Estocolmo", Esther Acebo, reconoce que ha sido un cambio de vida a nivel profesional y personal lo sucedido tras participar en la serie.

En el principio, antes de integrarse a la banda, "Estocolmo" era la secretaria Mónica Gaztambide, pero para la última entrega es más que una mujer inteligente, ahora también es uno de los elementos más valiosos de la banda, madre, fuerte y valiente.

"No hay que empoderar a las mujeres, las mujeres ya tienen poder en sí mismas, simplemente hay que pararse a observar, pero sí es bonito que la ficción le dé espacio a eso [...] Creo creo que en la quinta (temporada) hay momentos en los que pone manos a la obra y literalmente me siento feliz de que Mónica no se haya quedado como un tigre encerrado", indicó la actriz.

Julia, que al entrar en la banda adquirió el nombre de "Manila", interpretada por Belén Cuesta, se trata de una rehén infiltrada, que en la quinta temporada se vuelve pieza clave porque involucra más que su persona en el intento por lograr el objetivo.

"[...] Creo que la gente tiene muchas posibilidades diferentes de personas con las que identificarse y sentir empatía y que según sus cualidades, esa resistencia o creencia de justicia, hacen que a la gente le de esperanza y de resiliencia de 'venga vamos a cambiar las cosas'", explicó Belén.

Ahora, después de 100 horas dentro del Banco de España al mismo tiempo que "El profesor" ha sido capturado, el atraco continúa hasta el final.

Al parecer este cierre será mucho más cardíaco que los anteriores. Pero aquí un adelantó de lo que ocurrió en este primer capítulo.

