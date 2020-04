La chica "Gossip Girl" Leighton Meester esperan a su segundo bebé

EE.UU.— Leighton Meester y Adam Brody están a punto de convertirse en padres por segunda ocasión.

Después de que la pareja de actores se casaran en el 2014 y tan sólo un año más tarde tuvieran a su primera hija, Arlo.

Ambos actores han mantenido muy privada su vida personal, sin embargo, hace unos días, Brody y Meester fueron vistos paseando por los suburbios de su hogar acompañados de su pequeña hija.

Aunque no pasó desapercibido el vientre de la actriz, revelando su ya muy avanzado segundo embarazo.

On a rare happy note, I said that #LeightonMeester is #pregnant...2 months ago! I could tell in her face on #SingleParents, & in the baggy way they dressed her. Now this pic came out today. (Unless, like the rest of us, she's been engaging in constant nervous isolation eating!) pic.twitter.com/nO1PHvQor9