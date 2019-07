“La Chilindrina” tuvo un encuentro romántico con Luis Miguel

Reveló que la cita romántica con Luis Miguel fue en su adolescencia La chilindrina contestó a 20 preguntas con la verdad "La Chilindrina" ganó una fuerte cantidad de dinero al responder con la verdad ❮ ❯

María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, fue invitada a un programa de televisión peruano en donde reveló que tuvo un breve romance con Luis Miguel e incluso se escaparon para pasear en un yate.

El programa “El valor de la verdad” consiste en realizar distintas preguntas a sus invitados, quienes están sometidos a un polígrafo y son premiados con dinero si responden con la verdad.

Una de las preguntas para “La Chilindrina” fue si se escapó de un hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel. Luego de pensarlo un poco, la actriz respondió que sí.

“No sé de dónde sacan tantas cosas, la verdad es que sí. Ya tiene hace tiempo de nuestros amores”, confesó “La Chilindrina”.

Relató que ese día ella se encontraba en la playa asoleándose y se dio cuenta de que un yate había dado varias vueltas por donde ella estaba mientras lanzaban piropos, hasta que se dio cuenta que eran para ella.

Luis Miguel le preguntó: “Oye nena, tú sabes quién soy yo” pero ella le respondió que no y le hizo la misma pregunta. “Él me dijo ‘si, eres la chilindrina’ y le dije ‘si, tú eres mi amor soñado”. Por lo que el cantante la invitó a subir al yate y pasar la tarde con él.

Describió la experiencia como algo “tan romántico” y aseguró que juntos vieron el atardecer. “Luego nos sacaron la foto para que él no diga que no fui su primer amor”, dijo entre risas.

También reveló que uno de sus amores platónicos fue Ricky Martin y que hizo un gran berrinche cuando no le dieron dinero para “pagar por un beso” del artista puertorriqueño.

Durante el programa, “La Chilindrina” logró contestar 20 preguntas con la verdad pero falló en la última al negar que “copió” en un examen. Sin embargo, el conductor de la emisión hizo una excepción y le otorgo 25,000 soles peruanos equivalentes a más de 144,000 pesos como premio.

“La Chilindrina” respondió a otras preguntas como si intentó crecer jalándose el cuello con una polea o si Chespirito era una buena persona, a las que respondió que sí.

Cuestionada acerca de si hubiera “dejado todo” por ir al velorio de Chespirito aseguró que si y explicó que decidió no acudir pues no quería que Televisa o “alguien que mande más” le hiciera “la grosería de no aceptarla”.