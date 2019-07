La Cienciología tentó al tenor Plácido Domingo

Es tan admirado como querido. Madridista de los de siempre. Las óperas de Verdi y Piave están grabadas en la memoria colectiva, casi siempre, con su voz.

Porque hay muy pocas voces heldentenores como la suya. Pero de puertas para adentro la vida de Plácido Domingo no ha sido un camino de rosas. Sobre todo, por la Cienciología, aunque nunca ingresó a pesar de los numerosos intentos para ello, lo que habría sido un golpe de efecto de los correligionarios.

Sam Domingo, exnuera del cantante, pasó 22 años de su vida en esa iglesia y ahora que la abandonó quiere hablar largo y tendido, como lo hizo en una entrevista en The Daily Mail.

Plácido Domingo con sus dos hijos, Plácido y Alvaro.- Foto de Instagram

En la conversación con el periodista, Sam Domingo habló de la familia del tenor madrileño, así como de otros famosos rostros de la Iglesia como Tom Cruise, John Travolta o Jada Pinkett-Smith.

San ingresó en la Cienciología en 1987, cuando tenía 20 años y residía en Inglaterra, y pasó dentro de ella 22 años. Primero, fue trasladada al Centro para Famosos de Los Ángeles (era 1992) y allí la formaron como “supervisora”.

Sam Domingo, la nuera de Plácido Domingo formó parte de la cienciología durante 22 años. Ahora se atrevió a dejar la secta religiosa.- Foto de Daily Mail

Es entonces cuando conoce a Plácido Jr., uno de los tres hijos del cantante, quien contrajo matrimonio en 1957 con la pianista mexicana Ana María Guerra Cué y con quien tuvo a su primer hijo, José, en 1958.

El matrimonio apenas duró unos meses y en 1962 se casó en segundas nupcias con la soprano veracruzana Marta Orleans. De esta segunda unión nacieron Plácido Jr., en 1965, y Álvaro, en el 68.

Una iglesia insistente… y necesitada

De acuerdo con la historia que contó Sam, Plácido Jr. y su hermano José formaban también parte de la iglesia de la Cienciología. Sam y Plácido Jr., el hijo mediano, tuvieron a su vez tres hijos, convirtiéndose ambos en miembros muy importantes de la fe.

“La Cienciología quería desesperadamente a Plácido (padre), pero eso jamás ocurrió”, dijo en un momento dado de la entrevista Sam Domingo.

“Marta Orlenas, mi suegra, nunca lo hubiese permitido. Está completamente en contra de la iglesia. También intentaron convencer al otro hermano (el pequeño, Álvaro Domingo), pero ella lo frenó”, agrega.

Por aquel entonces, Plácido Domingo no podía ver a sus hijos sin pagar, por lo que hubo de desembolsar casi dos millones de euros para poder seguir en contacto con sus vástagos y sus familias, desvela Sam.

En un momento dado, Plácido y ella comienzan los trámites de divorcio y es entonces cuando la exnuera del tenor decide abandonar la religión. En mitad de los trámites, Plácido Domingo le pide ayuda a Sam para sacar a su hijo de la Cienciología.

El consejo que ésta le dio fue que dejase de darles dinero. Y así lo hizo. En 2008, Plácido Jr. abandona la fe ciencióloga. Sin embargo, José, el mayor, sigue como miebro destacado y reclutador, haciendo continuadas sus insistencias a su familia.

“A José le encanta ser parte del grupito de famosos de Los Ángeles, es parte del atractivo (de la Cienciología). No estaremos enteramente libres hasta que la familia al completo esté fuera”, sentencia Sam.

Cienciología celebrity

En la entrevista, Sam Domingo también destaca de la manipulación a la que han sometido a los hijos de Tom Cruise para que no quieran ver a su madre, Nicole Kidman.

Nicole Kidman y Tom Cruise en una fotografía con sus hijos adoptivos, Connor e Isabella Cruise, en el año 1996.- Foto de Getty images

De hecho, Cruise vetó a la actriz de la boda de su hijo su hijo Connor, que se casará con ‘la princesa de la Cienciología’.

Sam cuenta que sus propios hijos se criaron con Connor y con Isabella y que precisamente ver cómo estaban utilizando a Isabella recientemente para promocionar la Cienciología en Londres cuando decidió dar el paso y hablar alto concediendo la entrevista, rompiendo así la lealtad y la amistad que le unía al actor de Hollywood y, sobre todo, a sus hermanas, de las que era íntima.

Sam asegura que, antes del divorcio entre Tom y Nicole, la vida de Connor y Bella en el Centro para Famosos transcurría con normalidad, pero que después fueron “aislados y adoctrinados” contra su madre, “les hicieron creer que tenían que cortar la comunicación con ella” por miedo a que tuviera algún efecto sobre ellos el contacto con la actriz, una persona “supresora”, que en términos de la religión es básicamente enemiga de la causa y que con sus actos intentan impedir el avance de la doctrina.

“Sé qué técnicas utilizaron, lo que Marty Rathbun, el entonces número 2 de la iglesia, les hizo. Fue muy duro con ellos. Los hijos de Tom Cruise no tuvieron elección”, explica Sam.

Caso aparte el de John Travolta, que intentó resucitar a su hijo Jett, quien murió a los 16 años a causa de un fallo epiléptico. En el traslado en ambulancia, cuenta Sam, Travolta “ordenó a su espíritu que regresara a su cuerpo”.

John Travolta trató de resucitar a su hijo, Jett, a través de un método de la Cienciología.- Foto de internet

Por si esto no fuera suficiente, cuando Kelly Preston, esposa del actor de Pulp Fiction, dio a luz a un niño un año y medio después de lo sucedido, sus padres entendieron que el nuevo cuerpo estaba habitado por el alma de Jett.

“Cuando un miembro de la Cienciología pierde a un hijo, cree que su espíritu ha abandonado el cuerpo y está buscando otro”, expone la exnuera del Plácido Domingo.

Por último, Sam contradice la versión que dio Jada Pinkett-Smith sobre su pertenencia al culto. La esposa de Will Smith declaró que solo asistió a unos cuantos cursos y que jamás perteneció a la Cienciología, pero según Sam no solo no fue así, sino que llegó a ser una reclutadora para la causa.

Según Sam Domingo, Will Smith y su esposa formaban parte de la cienciología, aunque lo hayan negado en numerosas ocasiones.- Foto de internet

