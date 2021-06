“La civil” da voz a los desaparecidos en nuestro país

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cielo es un ama de casa cuya hija es secuestrada y, cuando pide apoyo a las autoridades, no le responden, así que comienza ella misma su búsqueda.

“Es un problema que vivimos en este país y duele, los desaparecidos son heridas profundas”, reflexiona Arcelia Ramírez.

A la actriz le tocó a fines del año pasado interpretar a Cielo, para el filme “La civil”, el cual competirá en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en la sección Una cierta mirada.

Dicha sección, indicó esta semana Thierry Frémaux, delegado general de Cannes, busca convertirse en el cine más joven y de autor.

El tema de la cinta requería, subraya Arcelia, mucha responsabilidad, pues era dar una voz amplia y justa a quien atraviesa por esas situaciones.

“Era poner la reflexión sobre la mesa y que lograra sacudir, conmover”, apunta la actriz de “Así es la vida” y “Perfume de violetas”.

La rumana Teodora Mihai tiene a su cargo la dirección, y como productores están Michel Franco, Cristian Mungiu y Jean Pierre y Luc Dardenne.

Jorge A. Jiménez, Álvaro Guerrero y Mónica del Carmen completan el elenco de la historia rodada entre noviembre y diciembre del año pasado.

“El guion lo hizo Teodora con Habacuc Antonio de Rosario, que es un autor mexicano que tiene un libro que narra la problemática compleja de las violencias del norte del país y es ahí donde se ancla, con absoluto conocimiento. No es la historia de nadie en particular, sé que se creó con varios testimonios que se recogieron, ya en el set fue un proceso de colaboración con la directora, de hablar escena por escena y ver su objetivo”, detalla Arcelia.

“La civil” fue de las pocas películas que se filmaron en México en etapa pandémica. Primero hubo sesiones vía Zoom y ya en locación era obligatorio el uso de cubrebocas y caretas.

“Fue duro trabajar así, no desayunaba en el set, sabíamos que si me enfermaba no había manera de hacer otras escenas porque yo estoy todo el tiempo, entonces era cuidarnos todos para cuidar a todos”, relata.

Arcelia ya cuenta con la primera vacuna contra el Covid-19, espera completar la dosis antes de partir a Cannes, que iniciará el 6 de julio.