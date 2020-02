La cubana Ana de Armas dará vida a la chica Bond

Después de varios años sumando éxitos en Hollywood, Ana de Armas regresa en la ficción a su Cuba natal para dar vida a la nueva chica Bond de la legendaria saga de espionaje del agente 007.

En el rodaje de Sin tiempo para morir, la nueva película de James Bond que llegará a los cines españoles a principios de abril de este año, la capital británica sirvió de escenario para recrear Cuba.

"Emocionada", a la par que "melancólica", la actriz reconoció que algunas secuencias del filme despertaron en ella cierta nostalgia por la vida que tenía en La Habana hace poco más de una década.

Diamonds are forever. @Ana_d_Armas wears @Chopard as Paloma in #NoTimeToDie. pic.twitter.com/w6te479uux