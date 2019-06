“La cultura soluciona problemas”

Lamenta Gael García que no se le de importancia

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El actor Gael García Bernal dijo que la cultura es en gran parte por lo que no nos ha llevado la chin… en este país, en referencia a los recortes presupuestales en la presente administración.

Durante la 61 ceremonia de los Premios Ariel, “El Charolastra” —quien estuvo nominado en la categoría de Mejor Actor— mencionó que las manifestaciones contra la actual administración están sucediendo todo el tiempo.

Al referirse a los recortes a la cultura, expresó que “la cultura es una cosa muy abstracta, es una lástima que exista una sensación de que no es importante, de que es un tema aparte, porque no necesariamente se tiene que traducir en apoyos económicos, no somos expertos para saber qué es lo que se tiene que hacer, pero sí se puede generar más libertad, más lugares para poder expresar esa cultura y apoyarla”.

El actor considera que “la cultura lo que hace es encontrar la solución a los problemas reales, por la tangente, y eso es maravilloso, y por eso no nos ha llevado la chin… en este país”.

Gael es uno de los impulsores del arte cinematográfico en México a través del festival de cine Ambulante, en el que junto con Diego Luna y Elena Fortes apoya y difunde el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social.

El actor se disputó el Ariel con Luis Gerardo Méndez, por su trabajo en “Bayoneta”; Damián Alcázar por “De la infancia”; Baltimore Beltrán, por “Mente revolver”, y Noé Hernández, por “Ocho de cada diez”. Este último consiguió el galardón.

En la ceremonia de la 61 entrega de los Premios Ariel, que se realizó en la Cineteca Nacional de la capital mexicana, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México protestó contra los recortes presupuestales de la 4T.

Con pancartas en mano, en las que se leía “Los apoyos y estímulos al cine mexicano deben seguir”, así como otras consignas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, miembros del movimiento se acercaban a los actores para invitarlos a sumarse a su lucha.