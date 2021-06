La devastadora última llamada de Naya Rivera a su padre

A casi menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Naya Rivera, quien falleciera ahogada en un lago artificial de Piru el 8 de julio de 2020; el padre de la actriz reveló el desgarrador hecho detrás de su muerte.

George Rivera reveló que su hija le hizo una vídeollamada tan solo unos minutos antes de la tragedia, pues le pidió que le diera un consejo sobre lo que debía hacer, pues el bote que había rentado no tenía ancla y quería nadar con su hijo Josey, de entonces cuatro años.

Glee Star Naya Rivera's Dad on Her Plans for the Future: 'She Was Looking Forward to So Many Things' https://t.co/7HUTwmVNEv