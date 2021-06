"La dignidad no tiene precio": Rulli critica a los influencers que se vendieron (vídeo)

El actor arremetió contra sus colegas quienes promovieron el voto a favor del PVEM tras recibir dinero a cambio.

CIUDAD DE MÉXICO.— Sebastián Rulli se mostró indignado por el actuar de algunos de sus compañeros, quienes al igual que influencers utilizaron sus historias de Instagram para promover el voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral.

Tras este delito electoral que 30 celebridades e influencers cometieron, el actor decidió dar su punto de vista en un vídeo que generó comentarios a favor y uno que otro en contra.

"La dignidad no tiene precio"

El argentino fue muy contundente al asegurar que él no se vende por unos cuantos pesos.

Por ello a través de una grabación que publicó en sus historias de Instagram, Sebastián Rulli destacó que todos los que aceptaron, con seguridad no están de acuerdo con las propuestas del partido, pues su único interés era cuánto iban a recibir, que de acuerdo con algunos medios sería alrededor de 10 mil pesos a 100 mil pesos dependiendo de la cantidad de seguidores que tienen.

🚨 El INE ordena retirar la campaña ILEGAL de propaganda del partido Verde a través de ‘influencers’ en Instagram



Lo que ya nadie les quitará a quienes participaron en ella, es el quemón público. Son ellos y ellas 👇🏼 pic.twitter.com/iUkOrKMleq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 6, 2021

"Perdón, pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros y algunos influencers dicen: 'No es que a mí no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos', que se ve que les pagaron por decir esa estupidez", dijo con molestia el argentino.

¿Sabrán los “influencers” que se alquilaron para la campaña del Partido Verde, violando la veda electoral, que su conducta podría llevarlos a prisión (entre 6 y 9 años)? pic.twitter.com/8haIMRIn8Y — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) June 6, 2021

El actor también se mostró enojado con su falta de incongruencia ya que muchos de ellos no votaron, porque no tienen el pasaporte mexicano o porque no se encuentran en el país.

"Ni siquiera son congruentes porque estoy seguro de que ni siquiera votaron. Hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, otros que ni siquiera están en el país", aseveró el novio de Angelique Boyer.

Al final de su vídeo Sebastián Rulli hizo un llamado a los famosos que sólo se unen a algún partido político para recibir un beneficio económico.

"No se vendan, la dignidad no tiene precio".

