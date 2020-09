La distancia no los separa

Irina Baeva se va de México y deja a Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Primero estuvieron en el ojo del huracán, pero su amor lo soportó, y por ello se convirtieron en una de las parejas más unidas del espectáculo, sin embargo, la vida una vez más le puso a Gabriel Soto e Irina Baeva una prueba complicada, ya que se tienen que separar.

La actriz de origen ruso fue invitada al programa matutino “Hoy” en el que contó a los conductores que dejará México para mudarse a Nueva York, pues sus planes son estudiar inglés y actuación, motivo por el cual se alejará de Gabriel Soto.

El actor de “Soltero con hijas” y “Cita a ciegas” no podrá acompañar a su pareja debido a que apenas comenzará a grabar la telenovela “¿Te acuerdas de mí?”, que protagonizará junto a Fátima Molina.

En entrevista en el programa matutino de Televisa, Soto habló más sobre esta situación que atraviesa y expresó estar orgulloso de todo lo que Irina hace para superarse como persona.

“El hecho de que ella quiera aprender, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, habla muy bien de Irina. Yo, como su pareja, le doy todo mi apoyo”, expresó.

De igual forma agregó que Irina Baeva es una persona activa y él siempre estará feliz por ella.

“Nos apoyamos mutuamente y finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender, ahora no tiene proyecto aquí en México. Yo empiezo una telenovela y me mantendré ocupado en los próximos meses. Con estos proyectos no tienes vida, es trabajar de sol a sol, y de lunes a sábado”, añadió.

En la entrevista, Gabriel Soto dejó claro que debido al trabajo y no porque su relación tenga problemas es el motivo por el que no se podrán ver un tiempo.

La relación de Gabriel Soto e Irina Baeva inició con el pie izquierdo y llena de polémicas, ya que su unión se debió a que el actor comenzó una relación antes de separarse de su esposa, la actriz Geraldine Bazán.

Soto y Geraldine se separaron en medio de una polémica, hubo dimes y diretes, pero finalmente el actor aceptó que mantenía una relación con Irina y ya estaban juntos.

Desde ese momento, los dos (Irina y Gabriel) han tenido que sortear críticas de personas que en sus redes sociales los han atacado. Sin embargo, han demostrado que su relación es sólida.

La telenovela de Gabriel Soto aún no tiene fecha de estreno, apenas han iniciado las grabaciones.