La docencia, una pasión y vocación que no cambiarían

Patricia Reyes y Alberto Estrella varían su técnica

MÉXICO.— La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola y el actor Alberto Estrella, han sido maestros desde hace más de 35 años y ayer ambos coincidieron en que la docencia es una pasión y una vocación que no cambiarían por nada.

“Es una de mis pasiones, desde que tengo 21 años doy clases, voy a cumplir 57 en julio. Tengo muchos años de dar clases y es una bendición, es una de mis pasiones, junto con actuar y vender, son las cosas que más adoro”, indicó Patricia.

“Solo se necesita pasión, los maestros la tienen, yo la tengo, imagínate, ya abrí cuatro escuelas, eso quiere decir que la tengo y me encanta la docencia”, ahondó.

Por su parte, Estrella recordó con nostalgia sus inicios en la docencia, donde fue muy criticado por sus compañeros: “Soy un inconsciente en el aspecto de que fui muy lanzado. Estoy dando clases desde los 20 años, cerca de 35 años y me criticaron mucho, porque decían que eso era para una persona de mucha experiencia y desde el principio lo entendí”.

“Yo no iba a enseñar, iba a compartir y a transmitir lo que aprendía y que cada quien lo aplicara como mejor le venía, que lo tomara, más que ser un formador era un informador”, compartió.

Esto obligó a Estrella a leer todos los teóricos de la actuación y a tomar clases con grandes maestros del país como Héctor Mendoza, Raúl Zermeño, Manuel Montoro y Mercedes de la Cruz, entre otros.

Actualmente y debido a la cuarentena, Patricia y Estrella han tenido que modificar su forma de enseñar, usando el internet como herramienta principal para seguir impartiendo sus clases, cosa que al actor no le satisface del todo, pero, que es mejor que nada.

“Llevamos 45 días de estar dando clases en línea, algo que nunca pensé hacer. Me negaba a hacerlo, siquiera pensar que se podía dar clases de actuación en línea, pero, ahorita la situación nos ha obligado a eso y me he llevado una sorpresa muy agradable”, confesó.

“Aunque me queda claro que no se podrá sustituir jamás las clases presenciales, es imposible dar una clase de actuación en forma, si no practican entre ellos, porque la actuación se trata de reaccionar al estímulo que el otro otorga, pero es mejor esto que nada, es seguir con una disciplina, básica en todas las actividades de la vida”, opinó Estrella.

La visión de la maestra Spíndola de este cambio es un tanto diferente: “Nosotros estamos trabajando en línea de hecho también tomo una clase los martes.

“Se ha logrado que los chicos de televisión y de cine empiecen a grabar sus cosas y para los de teatro es buenísimo, porque han tenido tiempo de análisis de personaje, de texto y ha sido mucho más profundo que cuando toman el curso normal, que es rápido. Estoy segura que para los que tienen pasión, paciencia y disciplina va a ser buenísimo”, concluyó.