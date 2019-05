La emotiva reacción de Kit Harington al leer su última escena

GOT vuelve a ser el tema más comentado, en esta ocasión gracias a la emotiva y divertida reacción que tuvieron los actores Kit Harington y Emilia Clarke al leer el guión de su última escena juntos.

En un pequeño clip del documental ‘Game of Thrones: La Última Guardia’, se muestra a los actores leyendo el guión, y la reacción que estos tienen es muy emocional.

Un final que sorprendió hasta a los actores

Al parecer no solo a los fans de GOT les sorprendió el final de la serie, los actores que le dieron vida a a Jon Snow y Daenerys Targaryen tampoco pudieron ocultar su asombro ante tal desenlace, y sus reacciones han sido el tema del que todos hablan.

En el video que se compartido en redes sociales, se muestra con claridad el asombro y sentimiento de dolor y angustia que el actor Kit Harington siente al leer las escenas finales de su personaje.

la reacción de emilia clarke al enterarse de que jon mata a daenerys djsjjdkssj #GameofThrones pic.twitter.com/BZ23nT4V3b — varcradel (@haringtonsnows) 27 de mayo de 2019

Por su parte la actriz Emilia Clarke también muestra incomodidad con el desenlace, pero ella reacciona de un modo más divertido.

Con una mueca le reafirma a su compañero que lo que leyó es correcto, acto seguido la actriz se desliza de su silla como queriéndose esconder bajo la mesa, hace algunas gestos y mira nerviosamente a su compañero.

Ver a Kit Harington llorar en la lectura del guion cuando se da cuenta tiene que matar a Daenerys es re sad.#GameOfThrones #TheLastWatch 😰 pic.twitter.com/CCs7sFIMj6 — Nicer Chile (@NicerChile) 27 de mayo de 2019

En redes sociales este pequeño clip ha desatado los comentarios, ya que muchos consideran muy emocional la reacción del actor Kit.

Comentarios como “Pues me ha emocionado tanto o más que la escena de la serie” o “Ni a él le gusta. No me extraña..”, son algunos de los tantos que consideran mejor esta reacción que el final que tuvo el tan querido Jon Snow.