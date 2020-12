La entrega de los Óscar 2021 sería presencial, pese al Covid

La entrega 93 de los premios Óscar se acerca, aunque con la pandemia provocada por el coronavirus era incierta la manera en que se celebraría la ceremonia.

No obstante, la Academia de Cine de Hollywood reveló nuevos detalles de la próxima entrega de premios.

Aunado a esto la previsión de una vacuna de cara a enero del año que viene ha generado cierto optimismo en la industria.

De acuerdo con un comunicado, se dio a conocer que la entrega no será virtual, sino presencial.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k