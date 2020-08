La entrega de los premios Juventud será esta noche

Rompen con la pandemia

MIAMI (EFE).— La edición 2020 de los Premios Juventud, la primera gran entrega de galardones que se realiza en vivo durante la pandemia, tendrá lugar hoy en Miami con la participación de artistas como J Balvin, Karol G, Anuel AA, Becky G, Ricky Martin, Sebastián Yatra y muchos otros.

Justamente Yatra será uno de los cinco conductores del show de cuatro horas, que contará con números musicales de Cristian Castro, Pitbull, Neto Bernal, Natanael Cano y Gloria Trevi.

Univisión es la cadena de televisión estadounidense que entrega los premios y produce la entrega del galardón con un programa de antesala de una hora con el título de “PJ Takeover”, que sustituirá a la tradicional alfombra roja.

Los conductores de esa primera hora, en la que se recibirá a los presentadores del espectáculo y se comentarán algunos de los atuendos de los artistas participantes, serán Amara La Negra, de padres dominicanos; la venezolana Migbelis Castellanos, ganadora de la más reciente edición de “Nuestra Belleza Latina”; y el comentarista de moda Jomari Goyso.

Además de Yatra, el resto de los presentadores son la artista de la serie de Netflix “Gentefied” Julissa Calderón, la ex Nuestra Belleza Latina Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y el presentador de noticias Borja Voces, estos últimos parte del elenco de Univisión.

“Estoy muy emocionado con esta oportunidad y mi idea es que todos nos divirtamos al máximo”, dijo Yatra, quien cantará su éxito “No bailes sola”, una colaboración con Danna Paola.

Los artistas también compartirán el escenario con el dueto colombiano Cali y El Dandee, con el que cantan los temas “Locura” con Yatra y “Nada” con Danna Paola.

Otras canciones que se presentarán durante la noche son “La tóxica” de Farruko, “Como antes” de Llane, “I Believe That We Will Win” de Pitbull, “One World One Religion” de The Wailers, “Quiéreme mientras se pueda” de Manuel Turizo y “Tattoo” por parte de Rauw Alejandro y Camilo.

Karol G interpretará “Ay Dios mío”, Cristian Castro cantará su más reciente sencillo “Cuando vuelva la vida” y un popurrí de sus canciones más románticas.

En un espíritu similar, el astro colombiano J Balvin también presentará sus mayores éxitos.

Además, habrá un número especial para conmemorar los 25 años de ausencia de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

En él, participarán el hermano mayor de la artista, AB Quintanilla.