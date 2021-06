La escritora Heidi Ferrer se suicida, no superó las secuelas del Covid-19

La escritora Heidi Ferrer, conocida por su trabajo en “Dawson’s Creek” y “Wasteland”, luego de una larga batalla contra el Covid se quitó la vida.

Heidi Ferrer se suicidó después de resistir al coronavirus durante más de un año.

Se informó que la escritora contrajo el virus cuando la pandemia estaba arrasando a fines de abril de 2020, pero sus síntomas empeoraron.

Estuvo en cama un par de meses después de enfermarse por primera vez, además sufría de cansancio severo y temblores neurológicos.

Heidi escribió una publicación en su blog el pasado mes de septiembre que detalla exactamente cómo fue el que Covid la derribó; calificó el proceso de recuperación como lo más difícil que su cuerpo haya tenido que pasar.

“En mis momentos más oscuros, le dije a mi esposo que, sino mejoraba, no quería vivir así. No tenía tendencias suicidas, simplemente no podía ver ninguna calidad de vida a largo plazo y no se vislumbraba un final “.

Su condición experimentó un declive constante este año mientras luchaba contra los síntomas de Covid.

Más de un año después de contraer el virus, estuvo postrada nuevamente en cama antes de su muerte. Nick calificó al virus como “una crisis de salud pública que debe abordarse rápidamente”.

RIP Heidi Ferrer, a longtime WGA member and writer on DAWSON'S CREEK, WASTELAND, and more.



Thanks for all you shared with us, Heidi. pic.twitter.com/1kQC2dbQtZ