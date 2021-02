La familia de Erik Rubín contrataría guaruras (Fotos)

En los últimos días, Erik Rubín y su familia pasaron por un buen susto luego de que el músico fue víctima de un robo a mano armada en Polanco, Ciudad de México.

A pesar de que los culpables ya fueron capturados y ahora sigue un proceso formal tras la denuncia del cantante, parecería que la familia de Andrea Legarreta y Erik Rubín todavía tomará unas cuantas medidas de prevención.

Te interesa: Asaltan a Erik Rubín a punta de pistola en CDMX (Vídeo)

En entrevista para varios medios de comunicación, la conductora de Hoy aclaró que, a pesar de lo delicado del asalto, su hija Mía ya está más tranquila.

“Ella está bien. Estamos agradecidos todos, es lo que hablamos con ella, que no te queda de otra más que agradecer que sigues vivo, que no te hicieron nada” .

Aun así, recordó cómo vivió el día que volvió a casa sólo para recibir la noticia del asalto y cómo su hija Mía estaba nerviosa.

“Cuando me platicó la situación ella apenas podría abrir los ojos porque los tenía hinchados de tanto llorar. Me decía ' Es que yo solamente le pedí a Dios que no me quitaran a mi papá'”, relató.