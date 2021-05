La familia Derbez sufrió rupturas en un “reality show”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cuando en 2019 le propusieron a Eugenio Derbez hacer el “reality show” “De viaje con los Derbez” junto a su familia durante un viaje al lejano oriente, el actor pensó que sería la gran oportunidad de reunir por primera vez a todos sus hijos y ser más unidos, lo que nunca contempló fue que esa experiencia alejaría a todos sus integrantes e incluso ahora que llega la segunda temporada, dos de ellos ya no están en el “reality”.

Para Eugenio, la primera parte del show, a pesar de ser exitosa, dijo que casi le cuesta el matrimonio y la relación con sus hijos.

“Yo era de los que no quería regresar (al programa), porque creo que me tocó la peor parte al ser el productor, porque también era el papá y el esposo, estaba en medio y siento que mi relación con mi familia se dañó un poco. Después de acuerdos dijimos: ‘va la segunda temporada pero bajo estas reglas’. La primera la sufrimos mucho y la segunda la disfrutamos, es más divertida, más relajada, estamos contentos”, comentó Eugenio.

El actor recordó que tras la primera temporada hubo incertidumbre en la familia Derbez, pues después del viaje todos terminaron hartos, distanciados y con necesidad de asistir a terapia.

“No nos vimos un buen rato, fue una caja de pandora que después hubo que sanar, componer, esa temporada nos cambió como familia. Le dije a la producción que yo no me encargaría de nada, que pusieran a gente a coordinar todo porque en la primera era yo quien acarreaba a todos. Mi hija me pidió que antes de entrar quería tomar terapia conmigo para sanar cosas y todos tomamos terapia tras el primer viaje”, dijo.

Alessandra reconoció que aunque fue complicada la experiencia del primer viaje, para ella no fue difícil decir que sí a la segunda temporada , aunque hubo quienes se negaban a hacerla.

“En el estira y afloja estuvimos un buen rato y al final fue bueno poder vivir la experiencia, para mí no fue difícil”, señaló la cantante de Sentidos Opuestos.

Para Aislinn, la primera experiencia no fue agradable ya que a meses de haber regresado del viaje terminó su matrimonio con Mauricio Ochmann, quien no vuelve a la segunda parte, así como tampoco la hija de ambos, Kailani.

“ Me di la oportunidad de hacer mi primer viaje sin bebé y soltera, en un papel de hermana e hija que tenía mucho sin hacer y disfruté”, añadió Aislinn sobre esta experiencia familiar.

“De viaje con los Derbez 2” se desarrollaría en Japón o Tailandia pero debido a la pandemia se tuvo que mover a Wyoming y Idaho, en Estados Unidos. El estreno será el 20 de mayo en la plataforma Amazon Prime.