La fiesta detrás de la foto de “El Indio” Fernádez y Marilyn Monroe

En redes sociales, la fotografía de las leyendas del cine impactó; pocos saben que “El Indio” Fernández le enseñó a tomar tequila a Marilyn

MÉXICO.— En redes sociales una fotografía en blanco y negro generó revuelo, ya que en ella se puede ver a Norma Jeane Baker, mejor conocida como Marilyn Monroe "de fiesta" con el actor mexicano Emilio “El Indio” Fernández.

A falta de más datos, la imagen fue considerada por muchos internautas como un fotomontaje, pero la realidad es que esa fotografía es verdadera y detrás de ella hay una historia peculiar.

Esta foto de Marilyn Monroe se volvió mundialmente famosa, tomada por Antonio Caballero... Ustedes ya verán por qué... 🙈 pic.twitter.com/oHsixP41xy — marthadebayle (@marthadebayle) August 5, 2019

El viaje de Marilyn Monroe a México

Fue en febrero de 1962 — seis meses antes de que muriera, a los 36 años de edad —, cuando Marilyn hizo un viaje a México, en aquella ocasión visitó puntos tradicionales de la ciudad como Reforma, El Carmen y Coyoacán.

Como muchos turistas, la estrella de Hollywood, no dejó pasar la oportunidad de probar la gastronomía mexicana durante su estancia, es así como llegó a "El Taquito", un restaurante que se encuentra ubicado en el centro histórico y en el que por supuesto, fue fotografiada.

Y aquí Marilyn Monroe echándose un taquito en la taqueria "el taquito" en 1962. pic.twitter.com/jopDHyLtxL — marthadebayle (@marthadebayle) August 5, 2019

De acuerdo con algunos historiadores, en esa visita Marilyn Monroe comió carnitas, gusanos de maguey, guacamole y chalupitas; acompañó sus alimentos con tequila y daiquirís.

Pero su visita más emblemática fue a la casa de “El Indio” Fernández, donde el director, actor y productor de cine le enseñó a tomar tequila.

La leyenda del cine mexicano le explicó varias veces como echarse sal a la mano, chupar el limón y tomar el caballito.

Debido a que no le salía el "truco" a la rubia actriz, él le repitió varias veces: "one more time", y es precisamente en ese momento en el que surgió la fotografía que ha asombrado a miles en redes sociales.

Aquí, Marilyn Monroe con el Indio Fernández y Columba Domínguez, echandose unos tequilas en Coyoacán!!! pic.twitter.com/HSxvt1A4TL — marthadebayle (@marthadebayle) August 5, 2019

Un viaje largo

Después de la Ciudad de México, Marilyn visitó los estados de Acapulco y Taxco, lamentablemente después de eso partió y ya no regresó. Aunque al parecer su visita a México fue muy grata, ya que en una conferencia expresó su deseo por regresar para producir sus propias películas.- Con información de AS.

La icónica actriz pasó unos días muy divertidos en México (Twitter)

También podría interesarte: Del baúl de los recuerdos: Las fotos de "Don Ramón" que han impactado a miles