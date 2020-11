¿Hawái de fin de semana? Foto de Maluma y The Weeknd causa revuelo

MÉXICO.- Maluma y The Weeknd sorprendieron a todos sus seguidores al compartir una foto juntos en Twitter y generaron reacciones encontradas entre los fanáticos del canadiense al que no les gusta el reggaetón.

Sin poner algún comentario en la publicación, ambos cantantes dieron a entender que están preparados para realizar una colaboración juntos, algo que no a todos les alegró el día.

De manera inmediata la red social se llenó de memes y comentarios desaprobando que Abel Makkonen, como es el nombre real de The Weeknd tuviera la intensión de incursionar en el urbano. Mientras que fanáticos del colombiano celebraron la noticia, especialmente porque esperan que el cantante del tema "Blinding Lights", que se volvió viral en TikTok cante en español.

Para los que me preguntan por qué lo digo, acá mi teoría:



- Maluma sube hoy la foto con The Weeknd

- En el video de 'Hawaii' subido a youtube hay una pista muy grande, en los créditos ya aparece Hawaii Remix con The Weeknd 👉🏻 https://t.co/lr8VtLtiiN



De nada. pic.twitter.com/UvOTL49x8f