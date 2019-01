CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El periodista Jaime Maussan lamentó que al inicio de su carrera, como investigador del fenómeno OVNI, la gente lo tomara por un loco, pero afirma que el tiempo le ha dado la razón y hoy su trabajo es de los más respetados en e tema.

“Aunque presentaba pruebas contundentes de que existía el OVNI (Objeto Volador No Identificado), la gente me veía como un loco, pero hoy sabe que es cierto todo lo que hablamos y está ávida de conocer más”, comentó.

Sin embargo, probar la existencia de seres extraterrestres ha sido lo más difícil de afrontar en sus más de cuatro décadas de trayectoria en medios de comunicación.

“Escogí el área más complicada para hacer periodismo. Me gusta y me apasiona, pero he tenido que soportar las burlas de la gente”.

Defiende que su trabajo es profesional

“La verdad es lo que hoy me sostiene, nuestro trabajo es profesional y todo lo que transmitimos en cada emisión es real”, aseguró.

En entrevista, Maussan señaló como absurdo pensar que la Tierra es el único planeta que posee vida cuando cada galaxia contiene más de 400 mil billones de estrellas.

“Son números impensables y es ilógico pensar que somos los únicos. La NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) ya lo aceptó”.

“No estamos solos”

“No estamos solos y debemos tenerlo claro, pero los científicos no investigan el fenómeno OVNI”.

Éste y otros temas tratará Maussan en su programa de televisión “Tercer milenio”, que durante 14 años presentó en Televisa y a partir del próximo domingo 13, a las 18:00 horas, lo hará mediante la señal a+ de TV Azteca.

“Fueron 46 años de trabajo en Televisa y aunque ha sido difícil tomar la decisión y buscar un cambio, en TV Azteca me han recibido extraordinariamente bien”.

Emocionado por una nueva etapa

“Estoy emocionado porque es una etapa importante en mi vida profesional, no obstante, quizá sea la última”, mencionó Maussan, de 65 años.

Abundar en el tema de los extraterrestres ya no es lo único que le ocupa al investigador.

Considera que su labor en la comunicación va más allá, de modo que ahora también reflexiona en la gravedad del cambio climático, el nivel de agua en los océanos, la explosión demográfica y la eliminación de especies silvestres.

“Yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer? He buscado cambiar el mundo porque me di cuenta de que esto no puede seguir así, ahora los demás deben empezar por hacerlo también”.

Anunció que en la primera emisión de su nuevo proyecto expondrá casos de la cara oculta de la Luna, el misterio del vuelo MH 370 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo de 2014, así como las erupciones del volcán Popocatépetl.

“Tengan la certeza de que los vamos a sorprender”, subrayó.

“Tenemos imágenes espectaculares de todo eso y son gracias al trabajo de 30 personas que durante dos semanas o meses trabaja incansable para lograr las investigaciones”.